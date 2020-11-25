Чи можна підхопити Covid-19 у транспорті з одягненою маскою? Відповідь вірусолога
Люди мають носити маски скрізь в публічних приміщеннях
У транспорті коронавірусна інфекція не передається, якщо всі пасажири знаходяться в масках.
Про це в інтерв'ю «Обозревателю» повідомила вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко.
Вона зазначила, що для інфікування має відбутися тривалий контакт з інфікованою людиною без маски.
«У транспорті люди не заражаються, якщо вони всі в масках. Заражуються в разі тісного й тривалого контакту з інфікованою людиною без маски. Люди не проводять у транспорті багато часу без маски, як вони це роблять, наприклад, удома», – розповіла Мироненко.
Вона зазначила, що люди мають носити маски скрізь в публічних приміщеннях.
Нагадаємо, ватага «антимасочників» у Маріуполі побила пасажира тролейбуса (відео).
Як відомо, починаючи з 21 листопада в Україні набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування без маски.
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До слова, Папа Римський Франциск розкритикував людей, які відмовляються носити маски, а також виходять на акції протесту через карантинні обмеження в розпал пандемії коронавірусу.