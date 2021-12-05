В Ужгороді спалили автомобілі журналіста і його дружини (відео)

Павло Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства «Зідо»

В Ужгороді спалили автомобілі журналіста Павла Білецького та його дружини. Про це повідомив у Facebook голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Новий підпал авто журналіста! Сьогодні в Ужгороді близько 5-ї ранку згоріли два автомобілі, які належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині. Журналіст повідомив, що цей підпал він пов'язує із своєю професійною діяльністю», – написав Томіленко.

За його словами, на місце інциденту оперативно приїхали рятівники та представники поліції, а в своїх показах журналіст вказав єдиною можливою причиною свою професійну діяльність.

«Національна спілка журналістів України засуджує брутальний злочин, який є актом залякування закарпатських журналістів. Спілка висловлює свою солідарність із колегою та закликає поліцію до оперативного та ефективного розслідування», - заявив Томіленко.

Він також відзначив, що українських журналістів надзвичайно тривожать нерозслідувані інші випадки підпалів – авто журналіста Сергія Гузя із Кам'янського, редакції видання «Альтернатива» в Овідіополі та редакції місцевої газети у Самборі, авто Катерини Дулапчій на Волині, директорки видання «Інсайдер Медіа».

Павло Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства «Зідо».

Нагадаємо, на початку жовтня у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв.