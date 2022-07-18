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    Події в Україні

    Суд арештував білоруські локомотиви, якими РФ перевозила техніку та окупантів

    Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну - Суд арештував білоруські локомотиви, якими РФ перевозила техніку та окупантів
    Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну
    фото: СБУ

    Транспортні засоби передадуть АРМА

    Суд за матеріалами кіберфахівців Служби безпеки заарештував три тепловози держпідприємства «Білоруська залізниця», які транспортували окупаційні підрозділи окупантів. Орієнтовна вартість заблокованого майна становить понад 70 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну. За даними слідства, локомотиви були задіяні для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення загарбників до північних кордонів нашої країни», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що у особовий склад, який перевозили локомотиви, брав участь в бойових діях проти українських Сил оборони на території Київської та Чернігівської областей. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження цих тепловозів на території Київщини та ідентифікували їх використання у злочинах проти України.

    Наразі триває передача викритих транспортних засобів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

    У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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    Раніше повідомлялося, що правоохоронці заарештували у Сумській області майно компаній, які зареєстровані в Росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень.

    Теги: Білорусь росія окупанти СБУ війна залізниця Україна АРМА окупація перевезення #stoprussia
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    Суд арештував білоруські локомотиви, якими РФ перевозила техніку та окупантів