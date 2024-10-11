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Суд заблокував будівництво курорту Свидовець на Закарпатті в інтересах лісорубів – голова громади

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Суд заблокував будівництво курорту Свидовець на Закарпатті в інтересах лісорубів – голова громади
Будівництво курорту Свидовець на Закарпатті скасовано. Жителі регіону прокоментували рішення суду
фото: arpatium.com.ua

За словами голів громад, для місцевих мешканців «Свидовець» був єдиною надією на економічний розвиток

Верховний касаційний суд скасував детальні плани будівництва курорту Свидовець на Закарпатті. Місцеві мешканці та юристи заявляють, що позов подали власники пилорам за підтримки еко-активістів. Про це йдеться в сюжеті «24 каналу».

За словами голів Ясінянської та Усть-Чорнянської громад, де планується будівництво курорту, на сьогодні місцеві бюджети скоротилися на 79%, в регіоні немає ніяких підприємств і відповідно роботи для місцевих мешканців, тому «Свидовець» був єдиною надією на економічний розвиток.

«Безумовно це для громади буде удар, тому що ми шукаємо надходження, чекаємо інвестора для поповнення місцевого бюджету, для розвитку. Зараз на жаль, бюджети наші спали на 79%. Громадськість бачить напрямок розвиток регіону – туристичний. Принаймні так одностайно проголосували мешканці під час громадських слухань. Ця місцевість ідеально підходить для будівництва лижних баз та курортів. Це б дозволило розвинути інфраструктуру регіону та покращити економічну ситуацію в цілому. Наприклад, будівництво «Свидовця» забезпечить створення 30-40 тисяч робочих місць на курорті та суміжних територіях і в різних галузях, що розв’яже проблеми безробіття та наповнення місцевих бюджетів», – розповів Петро Костяк, голова Усть-Чорнянської громади.

За словами адвоката громад, позов до суду подали еко-активісти та власники місцевих пилорам, які роками вирубують на Закарпатті ліси, розуміючи, що будівництво курорту зупинить їх діяльність.

«Весь абсурд у тому, що власники деревообробних підприємств більше 20 років збагачуються на тому, що вирубують ліси. А тепер вони разом із еко-активістами запевняють, що будівництво нового курорту призведе до знищення Карпат. Проте своє невдоволення чомусь вони висловлюють зазвичай в соцмережах, ані на тематичний круглий стіл, ані на громадські слухання вони не з'явились», – зазначила адвокат Ярославна Іванова.

Теги: Закарпаття будівництво адвокат активісти Карпати (гори)

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