Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн»

Російська армія окупувала селище Невське. Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні. Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн». «Главком» склав добірку новин 30 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайні». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.



«Наші команди – українська й американська – уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в «Рамштайні». Це буде особливий «Рамштайн», і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі», – зауважив президент.

Зеленський додав, що Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди – вже 27-ї.

Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState

Російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє ресурс DeepState.

Аналітики зазначають, що окупанти просунулися у Вугледарі та Торецьку Донецької області. Також біля Новогродівки, що на Донеччині та Кругляківки Харківської області.

«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – йдеться у повідомленні.

Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти. Про це Сибіга заявив під час спільної прес-конференції з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

За словами Сибіги, під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто сторони констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих тем.

«Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань», – сказав Сибіга.

Польща може заблокувати перемовини про вступ України до ЄС: причина

Заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС, якщо не буде ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Теофіл Бартошевський зазначив, що перший етап переговорів щодо вступу України до ЄС зосереджуватиметься на питаннях верховенства права та правосуддя, в рамках яких Польща прагне порушити питання ексгумації жертв.

Заступник голови МЗС додав, що Польща не використовує це питання як інструмент тиску на Україну, але закликає до дотримання європейських норм і стандартів. За його словами, метою є не помста, а забезпечення гідного поховання жертв.

Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» перерахувала 122,1 млн грн консорціуму «Білдінг Юа», який займається будівництвом головного військового цвинтаря країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу використання публічних коштів.

Проводка коштів відбулася 25 вересня. Це авансовий платіж (30% від повної вартості проєкта), за які підрядник повинен придбати матеріали для будівництва. Додамо, що 12 вересня замовник опублікував повідомлення зі світлинами про початок будівництва військового кладовища.