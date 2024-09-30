Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини Петер Сійярто (зправа)
фото: Andrij Sybiha

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн»

Російська армія окупувала селище Невське. Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні. Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн». «Главком» склав добірку новин 30 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайні». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.


«Наші команди – українська й американська – уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в «Рамштайні». Це буде особливий «Рамштайн», і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі», – зауважив президент.

Зеленський додав, що Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди – вже 27-ї.

Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState

Російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє ресурс DeepState.

Аналітики зазначають, що окупанти просунулися у Вугледарі та Торецьку Донецької області. Також біля Новогродівки, що на Донеччині та Кругляківки Харківської області.

«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – йдеться у повідомленні.

Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти.  Про це Сибіга заявив під час спільної прес-конференції з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

За словами Сибіги, під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто сторони констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих тем.

«Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань», –  сказав Сибіга. 

Польща може заблокувати перемовини про вступ України до ЄС: причина

Заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС, якщо не буде ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. 

Теофіл Бартошевський зазначив, що перший етап переговорів щодо вступу України до ЄС зосереджуватиметься на питаннях верховенства права та правосуддя, в рамках яких Польща прагне порушити питання ексгумації жертв.

Заступник голови МЗС додав, що Польща не використовує це питання як інструмент тиску на Україну, але закликає до дотримання європейських норм і стандартів. За його словами, метою є не помста, а забезпечення гідного поховання жертв. 

Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» перерахувала 122,1 млн грн консорціуму «Білдінг Юа», який займається будівництвом головного військового цвинтаря країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу використання публічних коштів.

Проводка коштів відбулася 25 вересня. Це авансовий платіж (30% від повної вартості проєкта), за які підрядник повинен придбати матеріали для будівництва. Додамо, що 12 вересня замовник опублікував повідомлення зі світлинами про початок будівництва військового кладовища.

Читайте також:

Теги: Польща Міноборони армія путін будівництво правосуддя поховання диктатор ворог переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков прокоментував заяву Зеленського
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
25 вересня, 07:40
Триває 940-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 вересня, 08:08
Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту
Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
18 вересня, 02:09
Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну
Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар
15 вересня, 21:51
Рубен Брекельманс закликав інших союзників України зняти обмеження стосовно застосування зброї
Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії
10 вересня, 03:40
Триває пленарне засідання Східного економічного форуму за участі Путіна
Путін знову заговорив про переговори: що вимагає цього разу
5 вересня, 11:24
Окупувавши Покровськ, росіяни можуть піти за трьома сценаріями
Офіцер 3-ї штурмової бригади назвав три цілі росіян після Покровська
1 вересня, 20:10
РФ нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі
Курська операція: ЗСУ повідомили, що відбувається у підконтрольних містах та селах РФ
1 вересня, 15:20
Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Події в Україні

Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня
Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня
Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра
Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині
Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині
Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу
Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
30K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
27K
Де живуть найнещасніші діти в Європі: результати дослідження
23K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua