У Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги
Зафіксовано накопичення відходів уздовж річки Коник на Жуковому острові
Фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу під керівництвом Ліани Берадзе провели обстеження прибережної смуги Галерної затоки у Києві. Перевірка була ініційована на запит ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами». Про це повідомила пресслужба державної екологічної інспекції столичного округу.
У ході обстеження виявлено значне засмічення території побутовими відходами, незаконні споруди, обмежений доступ до річки Дніпро, а також будівництво капітальних об’єктів. Крім того, зафіксовано накопичення відходів уздовж річки Коник на Жуковому острові, що є частиною природно-заповідного фонду.
Незважаючи на природоохоронний статус території, документація не була належно оформлена, а охорону ділянки не забезпечено. Фахівці закликають місцеві органи влади звернути увагу на ситуацію та вжити необхідних заходів для збереження екології регіону.
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