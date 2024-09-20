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У Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги
Жуків острів потопає у смітті
фото: з відкритих джерел

Зафіксовано накопичення відходів уздовж річки Коник на Жуковому острові

Фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу під керівництвом Ліани Берадзе провели обстеження прибережної смуги Галерної затоки у Києві. Перевірка була ініційована на запит ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами». Про це повідомила пресслужба державної екологічної інспекції столичного округу.

У ході обстеження виявлено значне засмічення території побутовими відходами, незаконні споруди, обмежений доступ до річки Дніпро, а також будівництво капітальних об’єктів. Крім того, зафіксовано накопичення відходів уздовж річки Коник на Жуковому острові, що є частиною природно-заповідного фонду.

У Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги фото 1

Незважаючи на природоохоронний статус території, документація не була належно оформлена, а охорону ділянки не забезпечено. Фахівці закликають місцеві органи влади звернути увагу на ситуацію та вжити необхідних заходів для збереження екології регіону.

Теги: Дніпро будівництво екологія сміття Київ

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