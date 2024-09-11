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В Україні можуть створити фонд підтримки будівництва зелених електростанцій – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні можуть створити фонд підтримки будівництва зелених електростанцій – нардеп
Україна планує запровадити спеціальний фонд для зеленої енергетики
фото: depositphotos.com

Інвестори можуть отримати підтримку будівництва нових електростанцій в Україні через спеціальний фонд – Герус

В Україні напрацьовується ідея створення спеціального фонду, який би гарантував стабільну дохідність нових проєктів відновлюваної енергетики для інвесторів, що дозволить стимулювати будівництво зелених електростанцій. Про це у ході конференції «Сонячні електростанції для підприємств та бізнесу» заявив Андрій Герус, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради. 

«Зараз у нас йде обговорення з асоціаціями, так само були ініціативи й думки від ЄБРР, щоб створити Фонд, який зможе прогарантувати те, що коли хтось продає електроенергію і ціна знижується нижче якогось рівня, то тоді цей фонд буде доплачувати», – сказав Герус.

За його словами, для інвесторів створення такого фонду дозволить чіткіше розуміти бізнес модель проєктів ВДЕ та мати більші шанси отримати позикове фінансування на реалізацію цих проєктів.

«Той, хто планує збудувати нову генерацію, зможе подати модель у банк і ці моделі можуть показати, що ціна на електроенергію (яку продаватиме нова електростанція – ред.) може бути як завгодно високою, але вона буде не нижчою певної фіксованої ціни за МВт-год. Адже є договір з фондом, який гарантує доплату до мінімальної ціни, якщо ринкова ціна знизиться», – пояснив нардеп.

Він зазначив, що існуючий механізм підтримки галузі ВДЕ через ДП «Гарантований покупець» є недостатньо ефективним, оскільки має накопичення багатомільярдних боргів перед інвесторами.

«Зараз пріоритет, щоб він (Гарантований покупець – ред.) закрив ті борги, які є зараз», – сказав Герус.

Також він додав, що наразі держава веде діалог з ЄБРР щодо того, щоб банк знайшов фінансування на створення такого фонду.

«Спробуємо знайти способи, щоб цей механізм запрацював. Про терміни говорити поки зарано», – уточнив депутат.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії «Енергоатом». Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

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Теги: Укренерго Андрій Герус фінансування Енергоатом будівництво бізнес

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