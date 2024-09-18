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«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
Опосередковано у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини проскочили згадки про тіньового куратора проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика
фото з відкритих джерел

Наразі Юрія Голику не оголошувалася підозра

Опосередковано у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини проскочили згадки про тіньового куратора проєкту «Велике будівництво» і колишнього позаштатного радника Резніченка Юрія Голика. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Черчилль, Мандела і… Валентин Резніченко. Хто ж розкрадав гроші на дорогах під час війни?».

Прокурор підтвердив загальновідомий факт, що у 2021 році Голик, Резніченко та Хланта разом виїжджали за кордон.

Ще у телефоні Голика слідство натрапило на його переписку з невідомою особою, де серед іншого була така фраза: «Адвокати мають усе порєшать».

Що малося на увазі, невідомо. Наразі Голику не оголошувалася підозра, однак ним тісно займаються детективи НАБУ у кримінальному провадженні щодо витоку документів, пов’язаних з розслідування фактів корупції під час реалізації «Великого будівництва». Зі свіжого: апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала три телефони iPhone, якими користується Юрій Голик.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.

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