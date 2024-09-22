У справі вбивства Ірини Фаріон з’явилися нові докази

Слідство передало до суду висновок одорологічної експертизи

З'явилися нові докази у справі вбивства Ірини Фаріон. Вони свідчать про те, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко безсумнівно був на місці злочину. Про це розповіла адвокатка доньки Фаріон Наталія Романик у інтерв'ю «Українським новинам».

Адвокатка зазначила, що 19 вересня Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада, це пов’язано з новими доказами у справі.

«Щодо продовження строку тримання під вартою, то слідство заявило нові докази, зокрема висновок одорологічної експертизи, відповідно до результатів якої Зінченко був на місці злочину з імовірністю 99,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину та в сукупності з іншими доказами творить цільну картину», – розповіла Наталія Романик.

Адвокатка доньки Фаріон пояснила, що одорологічна експертиза – це один із видів біологічного дослідження – дослідження запахових слідів.

«Він схожий з іншим видом експертизи – дослідженням слідів папілярних ліній (пальчиків), оскільки запахові сліди людини є неповторними, як папілярні візерунки, як ДНК. Запобігаючи спробам хейтерів-ботів знецінити цей доказ в очах суспільства, скажу – це повноцінна криміналістична експертиза, суть якої є у заборі, консервуванні та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами, в спеціальних умовах, за допомогою спеціальних собак-детекторів», – зазначила адвокатка.

Вона також додала що в інтересах сторони потерпілої є нерозголошення відомостей досудового розслідування. Тому від доньки Фаріон Софії журналісти не отримають більше інформації, ніж вважає за необхідне оприлюднити сторона обвинувачення, без шкоди для слідства.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».