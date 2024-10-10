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Розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР будує ядерну субмарину

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР будує ядерну субмарину
КНДР, ймовірно, будує нову субмарину
фото з відкритих джерел

КНДР планує збудувати підводний човен, який нестиме ядерний боєзаряд

Розвідка Південної Кореї виявила ознаки того, що КНДР почала будівництво ядерного підводного човна. Про це пише The War Zone з посиланням на розвідку Південної Кореї.

Північна Корея вже раніше оголосила про намір створити такий корабель, коли у вересні 2023 року було представлено тактичний ядерний підводний човен «Hero Kim Kun Ok» . Однак будівництво повноцінної атомної субмарини стало новим кроком у військових амбіціях країни.

Південнокорейська розвідка повідомляє, що поки проект знаходиться на ранніх стадіях, тому ще потрібно підтвердити, чи буде субмарина дійсно оснащена ядерним реактором. Наразі немає інформації про наявність необхідних ключових компонентів для створення ядерного підводного човна, таких як атомний реактор.

Цей розвиток подій відбувається на тлі загострення риторики з боку лідера КНДР Кім Чен Ина, який знову погрожує застосуванням ядерної зброї у відповідь на можливу загрозу з боку США та Південної Кореї​.

Нагадаємо, Південна Корея представила свою найпотужнішу балістичну ракету та іншу зброю під час церемонії з нагоди Дня збройних сил країни у вівторок, 1 жовтня. Ракета може нищити підземні сховища та командні пункти.

До слова, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Раніше стало відомо, що Північна Корея приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, щоб протистояти загрозливим для країни ядерним державам, заявив лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї пише Yonhap.

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Теги: розвідка Південна Корея будівництво субмарина військові корабель Північна Корея ракета

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