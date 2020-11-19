Сухо, холодно і туманно: прогноз погоди в Україні на сьогодні

На Луганщині температура повітря впаде до -16

У Києві на дорогах місцями ожеледиця

В Україні у четвер, 19 листопада, буде сухо, у західних і північних областях туман, вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«На дорогах країни, крім західних та південних областей, місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західних та місцями у центральних областях туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 7-12° морозу, на Луганщині до 16°, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.