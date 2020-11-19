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    Події в Україні

    Сухо, холодно і туманно: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    На Луганщині температура повітря впаде до -16 - Сухо, холодно і туманно: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    На Луганщині температура повітря впаде до -16
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві на дорогах місцями ожеледиця

    В Україні у четвер, 19 листопада, буде сухо, у західних і північних областях туман, вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «На дорогах країни, крім західних та південних областей, місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західних та місцями у центральних областях туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 7-12° морозу, на Луганщині до 16°, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
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