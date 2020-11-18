У Києві сніг, а комунальники косять газони (відео)
У столиці від учора лежить сніг
Сьогодні, 18 листопада, коли в Києві лежить сніг, комунальники косять газони.
Зокрема, це зафіксовано на Русанівці.
Кияни зняли на відео, як уздовж каналу двоє комунальників стрижуть газон.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Під дописом кияни жартують, що такі в Україні «традиції». «Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції», - зазначив один із коментаторів.
Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.
Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.
Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.