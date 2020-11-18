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    У Києві сніг, а комунальники косять газони (відео)

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    Два комунальники косять траву під снігом - У Києві сніг, а комунальники косять газони (відео)
    Два комунальники косять траву під снігом
    Фото: скріншот відео

    У столиці від учора лежить сніг

    Сьогодні, 18 листопада, коли в Києві лежить сніг, комунальники косять газони.

    Зокрема, це зафіксовано на Русанівці.

    Кияни зняли на відео, як уздовж каналу двоє комунальників стрижуть газон.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Під дописом кияни жартують, що такі в Україні «традиції». «Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції», - зазначив один із коментаторів.

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.

    Теги: Київ дороги кияни снігопад
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