У Києві сніг, а комунальники косять газони (відео)

Два комунальники косять траву під снігом

У столиці від учора лежить сніг

Сьогодні, 18 листопада, коли в Києві лежить сніг, комунальники косять газони.

Зокрема, це зафіксовано на Русанівці.

Кияни зняли на відео, як уздовж каналу двоє комунальників стрижуть газон.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Під дописом кияни жартують, що такі в Україні «традиції». «Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції», - зазначив один із коментаторів.

Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.