Перший рівень небезпеки. Водіїв попередили про ожеледицю

На дорогах може бути складна ситуація через ожеледь

Сьогодні, 18 листопада, в центральних та південних регіонах України на дорогах очікується ожеледиця. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сьогодні вранці у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікується на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Крім того, вона спостерігатиметься у четвер, 19 листопада, у східних областях.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, в Україні сьогодні буде холодно. Синоптики обіцяють хмарність. Опадів не прогнозують у більшості регіонів. У північних та центральних областях вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг. У східній частині на дорогах ожеледиця. У західних областях подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +3. У північно-східних областях вночі 6-9 градусів морозу, а вдень -3 -5 градусів. У західних областях, на півдні Криму та в оОдеській області вночі буде 1-6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів.

Також у вівторок, 17 листопада, у Києві випав перший сніг і комунальні служби розпочали очищення доріг і тротуарів.