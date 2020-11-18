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    Перший рівень небезпеки. Водіїв попередили про ожеледицю

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    Погода в Україні погіршується&nbsp; - Перший рівень небезпеки. Водіїв попередили про ожеледицю
    Погода в Україні погіршується 

    На дорогах може бути складна ситуація через ожеледь

    Сьогодні, 18 листопада, в центральних та південних регіонах України на дорогах очікується ожеледиця. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, сьогодні вранці у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікується на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Крім того, вона спостерігатиметься у четвер, 19 листопада, у східних областях.

    Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Нагадаємо, в Україні сьогодні буде холодно. Синоптики обіцяють хмарність. Опадів не прогнозують у більшості регіонів. У північних та центральних областях вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг. У східній частині на дорогах ожеледиця. У західних областях подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

    Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +3. У північно-східних областях вночі 6-9 градусів морозу, а вдень -3 -5 градусів. У західних областях, на півдні Криму та в оОдеській області вночі буде 1-6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів.

    Також у вівторок, 17 листопада, у Києві випав перший сніг і комунальні служби розпочали очищення доріг і тротуарів.

     

    Теги: дороги водій повітря вітер небезпека
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