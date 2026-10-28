Сумщина: російський боєприпас забрав життя двох рятувальників

Один сапер загинув на місці, іншого в критичному стані доправили до лікарні

У Шосткинському районі Сумської області під час гуманітарного розмінування загинули двоє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував російський боєприпас. Один рятувальник загинув на місці, іншого намагалися врятувати медики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови ДСНС України Андрія Даника.

Загиблими виявилися співробітники Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Суми» ДСНС України – 32-річний Олександр Ковальчук та 39-річний Денис Сидорич.

За словами очільника ДСНС, трагедія сталася під час виконання завдання з гуманітарного розмінування у Шосткинському районі. У процесі роботи піротехнічного розрахунку здетонував російський боєприпас.

Унаслідок вибуху один із саперів загинув на місці. Другого рятувальника в критичному стані доправили до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося.

Олександр Ковальчук мав звання майора служби цивільного захисту та обіймав посаду начальника групи механізованого розмінування. Йому було 32 роки.

Понад 15 років Ковальчук присвятив службі в ДСНС. Свій професійний шлях він розпочав курсантом факультету цивільного захисту, а згодом очолив групу механізованого розмінування.

За роки служби рятувальник здобув значний досвід і виконував завдання, від яких безпосередньо залежала безпека людей. Удома на нього чекали дружина, чотирирічний син та батьки.

Другий загиблий, Денис Сидорич, був майстер-сержантом служби цивільного захисту та працював сапером-оператором. Йому було 39 років.

До лав ДСНС Сидорич приєднався у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення. Він обрав службу, пов'язану зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів, і виконував завдання з очищення українських територій від російських боєприпасів.

Голова ДСНС Андрій Даник наголосив, що загибель двох саперів стала важкою втратою для всієї служби. «Сьогодні родина рятувальників переживає ще одну важку втрату», – зазначив він.

За словами Даника, Олександр і Денис прийшли на службу різними шляхами та в різний час. Водночас обох об'єднували відданість своїй справі, відповідальність за життя інших людей та готовність виконувати службові обов'язки в небезпечних умовах.

Очільник ДСНС також звернув увагу на те, що за кожною такою втратою стоять родини, які чекали на повернення своїх близьких додому. Обидва рятувальники виховували малолітніх синів.

Загиблі виконували роботи з гуманітарного розмінування, метою яких є виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися на українській території внаслідок російської агресії.

Такі боєприпаси становлять небезпеку як для цивільного населення, так і для фахівців, які займаються очищенням територій. Навіть під час проведення спеціалізованих робіт залишається ризик детонації вибухонебезпечних предметів.

Обставини вибуху у Шосткинському районі наразі детально не уточнюються. Відомо, що обидва співробітники ДСНС загинули безпосередньо під час виконання службового завдання.

Нагадаємо, 25 жовтня у лікарні помер 38-річний сержант служби цивільного захисту Артем Ханат, який зазнав поранень унаслідок російського удару. Протягом п'яти днів лікарі боролися за його життя, однак врятувати рятувальника не вдалося.