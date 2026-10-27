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Прикрив собою від FPV: українські бійці врятували вісьмох цивільних з Лимана

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Прикрив собою від FPV: українські бійці врятували вісьмох цивільних з Лимана
Військові провели евакуацію людей одразу після виконання основного бойового завдання

Евакуацію забезпечували піхота, аеророзвідка, мінометники й наземні роботизовані комплекси

Військові 63-ї окремої механізованої бригади дві доби виводили з-під обстрілів у Лимані на Донеччині вісьмох цивільних. На завершальному етапі FPV-дрон атакував групу, і один боєць, прикривши людей собою, зазнав важкого поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис 63-ї окремої механізованої бригади.

Дві доби під загрозою атак

Евакуацію провели бійці сьомої роти третього механізованого батальйону одразу після виконання основного бойового завдання. Дізнавшись про цивільних, які опинилися в блокаді, вони вирушили на допомогу. Усі дві доби група діяла в умовах російських засідок і безперервних атак безпілотників.

Українські військові евакуюють цивільних громадян з міста Лиман. Жовтень 2026
Українські військові евакуюють цивільних громадян з міста Лиман. Жовтень 2026
скрин: відео 63-ї ОМБр

Хто забезпечував евакуацію

До операції залучили кілька підрозділів:

  • на землі – зведена ударно-пошукова група з українських військових, а також французьких і американських легіонерів з позивними Флеш, Ковбой, Спад, Чандра та Фанта;
  • у повітрі – аеророзвідка, яка допомагала прокладати безпечні маршрути й попереджала про ворожі засідки;
  • у логістиці – мінометна батарея та підрозділ наземних роботизованих комплексів, які організували забезпечення й переправу на бронемашинах MaxxPro.

Боєць прикрив людей від дрона

Наприкінці евакуації російський FPV-дрон виявив групу й атакував її. Один із військових прикрив цивільних власним тілом і зазнав важкого поранення. Розвідувальний взвод оперативно евакуював пораненого й доправив до медиків.

Серед врятованих – літня жінка, троє людей з інвалідністю, які пересувалися на кріслах колісних, а також чоловік із важким пораненням ноги. Загалом з небезпечної зони вивезли вісьмох цивільних, усіх доправили до безпечного місця.

У Третьому армійському корпусі закликали мешканців прифронтових населених пунктів виїжджати вчасно, не чекаючи, поки евакуація стане неможливою.

«Евакуація – це завжди шанс зберегти життя. Ціною надлюдських зусиль, здоров’я, а часом і життя наших воїнів ми витягуємо людей із самого пекла», – зазначили в корпусі.

Російські дрони атакують евакуаційні групи

Ворожі FPV-дрони не вперше б’ють по тих, хто рятує людей на Донеччині. Зокрема, росіяни атакували FPV-дронами броньований автомобіль ДСНС.

Лиман

Місто в Донецькій області. Російські війська окупували його 30 травня 2022 року. Українські військові увійшли до міста 1 жовтня, а 2 жовтня 2022 року Лиман повністю зачистили від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто на Донеччині. Тоді під удар потрапила група «Фенікс», яка допомагає вивозити цивільних із небезпечних районів.

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Теги: Лиман окупанти військові евакуація поранення росіяни

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