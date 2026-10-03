Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині

DeepState оновив карту бойових дій на Покровському напрямку

Російські окупаційні війська мають просування поблизу Котлиного Донецької області. Зміни зафіксував аналітичний проєкт DeepState після оновлення карти бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Аналітики DeepState позначили просування російських військ на ділянці фронту поблизу Котлиного. Населений пункт розташований на Покровському напрямку Донецької області.

Йдеться саме про зміни поблизу Котлиного. У повідомленні DeepState не зазначається про встановлення повного контролю російських військ над самим населеним пунктом.

Котлине розташоване на південний захід від Покровська та є однією з ділянок, де російські війська тривалий час намагаються розвивати наступ. Раніше аналітики вже фіксували зміни на цій частині фронту. Зокрема, у вересні DeepState повідомляв про просування окупантів поблизу Котлиного та Степанівки.

Станом на 3 жовтня Покровський напрямок залишається одним із найактивніших на фронті. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом попередньої доби там відбулося 19 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися у бік Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

У ранковому зведенні Генштабу також зазначалося, що на Покровському напрямку українські військові продовжують стримувати наступальні дії противника. За добу на всій лінії фронту було зафіксовано 194 бойові зіткнення, а найбільшу кількість атак зафіксували саме на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Що відомо про ситуацію біля Котлиного

Котлине має важливе розташування для бойових дій на Покровському напрямку. Раніше військові повідомляли про спроби російських підрозділів накопичувати сили в районі Котлиного та Удачного й використовувати ці населені пункти для подальшого просування на захід.

У вересні начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади Катерина Мирончук розповідала, що російські війська накопичують сили в районі Котлиного та Удачного. За її словами, окупанти намагалися просуватися в напрямку Сергіївки та далі до адміністративної межі Дніпропетровської області.

Водночас нинішня інформація DeepState стосується лише зафіксованого просування поблизу Котлиного. Даних про захоплення населеного пункту або про зміну контролю над самим Котлиним у повідомленні аналітиків немає.

Нагадаємо, 29 вересня DeepState повідомляв про відновлення контролю Силами оборони України над ділянкою площею 10,2 км² поблизу Калинового. Аналітики зазначали, що ситуація на фронті залишається динамічною, а зміни на окремих ділянках можуть відображатися на карті після уточнення даних.