Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині
Карта бойових дій на Покровському напрямку
мапа: DeepState

DeepState оновив карту бойових дій на Покровському напрямку

Російські окупаційні війська мають просування поблизу Котлиного Донецької області. Зміни зафіксував аналітичний проєкт DeepState після оновлення карти бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Аналітики DeepState позначили просування російських військ на ділянці фронту поблизу Котлиного. Населений пункт розташований на Покровському напрямку Донецької області.

Йдеться саме про зміни поблизу Котлиного. У повідомленні DeepState не зазначається про встановлення повного контролю російських військ над самим населеним пунктом.

Котлине розташоване на південний захід від Покровська та є однією з ділянок, де російські війська тривалий час намагаються розвивати наступ. Раніше аналітики вже фіксували зміни на цій частині фронту. Зокрема, у вересні DeepState повідомляв про просування окупантів поблизу Котлиного та Степанівки.  

Станом на 3 жовтня Покровський напрямок залишається одним із найактивніших на фронті. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом попередньої доби там відбулося 19 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися у бік Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького. 

У ранковому зведенні Генштабу також зазначалося, що на Покровському напрямку українські військові продовжують стримувати наступальні дії противника. За добу на всій лінії фронту було зафіксовано 194 бойові зіткнення, а найбільшу кількість атак зафіксували саме на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Що відомо про ситуацію біля Котлиного

Котлине має важливе розташування для бойових дій на Покровському напрямку. Раніше військові повідомляли про спроби російських підрозділів накопичувати сили в районі Котлиного та Удачного й використовувати ці населені пункти для подальшого просування на захід.

У вересні начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади Катерина Мирончук розповідала, що російські війська накопичують сили в районі Котлиного та Удачного. За її словами, окупанти намагалися просуватися в напрямку Сергіївки та далі до адміністративної межі Дніпропетровської області. 

Водночас нинішня інформація DeepState стосується лише зафіксованого просування поблизу Котлиного. Даних про захоплення населеного пункту або про зміну контролю над самим Котлиним у повідомленні аналітиків немає.

Нагадаємо, 29 вересня DeepState повідомляв про відновлення контролю Силами оборони України над ділянкою площею 10,2 км² поблизу Калинового. Аналітики зазначали, що ситуація на фронті залишається динамічною, а зміни на окремих ділянках можуть відображатися на карті після уточнення даних.

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина військові наступ Покровськ DeepState

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система карток дозволяє заздалегідь визначити завдання та місце служби людей, щоб у разі виникнення кризової ситуації
Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
4 вересня, 12:11
Триває 1656-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року
6 вересня, 08:16
Раніше Трамп заявляв, що очікує завершення війни після проміжних виборів у США
Трамп заявив, що не шкодує про рішення почати війну з Іраном
11 вересня, 08:26
Польща активно інвестує у власні оборонно-промислові потужності
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38
Ситуація на фронті 13 вересня
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
13 вересня, 22:20
Ситуація на фронті 16 вересня
208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026
16 вересня, 22:24
Удар по автобусу в Запоріжжі, вибух біля ТЦК на Львівщині та повернення тіл полеглих: головне за день 17 вересня
Удар по автобусу в Запоріжжі, вибух біля ТЦК на Львівщині та повернення тіл полеглих: головне за день 17 вересня
17 вересня, 21:02
Однією з головних причин того, що військові йдуть у СЗЧ, Луценко називає проблеми ще на етапі навчальних центрів
Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ
20 вересня, 17:36
Ситуація на фронті 3 жовтня
183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026
Вчора, 22:20

Події в Україні

Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині
Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині
Дев'ята тривога у Києві тривала майже півтори години
Дев'ята тривога у Києві тривала майже півтори години
183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026
183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026
Російський дрон вдарив по авто на Харківщині: загинула жінка
Російський дрон вдарив по авто на Харківщині: загинула жінка
Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі
Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі
Президент України назвав умову, за якої США можуть зупинити війну
Президент України назвав умову, за якої США можуть зупинити війну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
93K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
76K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua