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Запоріжжя: російський удар забрав життя 38-річного рятувальника

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Запоріжжя: російський удар забрав життя 38-річного рятувальника
На Запоріжжі помер рятувальник Артем Ханат, поранений через удар РФ
фото: ДСНС

П'ять днів медики боролися за життя чоловіка, вдома на нього чекали дружина та троє дітей

У неділю, 25 жовтня, у лікарні помер 38-річний сержант служби цивільного захисту Артем Ханат, який зазнав поранень унаслідок російського удару. Протягом п'яти днів лікарі намагалися врятувати його життя, однак, попри всі зусилля медиків, чоловік помер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Артем Ханат присвятив шість років свого життя службі цивільного захисту. За цей час він працював у різних населених пунктах Запорізької області, допомагаючи людям, які потребували порятунку.

Свій професійний шлях рятувальник розпочав у Гуляйполі. Згодом продовжив службу в рідній Василівці. Після початку повномасштабного російського вторгнення Артем Ханат понад рік разом із колегами рятував людей у Новомиколаївці. Пізніше чоловік продовжив службу в Оріхівській пожежно-рятувальній частині.

За мужність і відданість службовому обов'язку у 2022 році Артема Ханата нагородили відзнакою Президента України «За оборону України».

Останні п'ять днів життя рятувальник провів у лікарні. Медики боролися за його життя після поранень, отриманих через російський удар. Однак 25 жовтня серце чоловіка зупинилося.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Також відомо про постраждалих.

Крім того, близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, російські війська застосували дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Теги: рятувальники окупанти Запоріжжя

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