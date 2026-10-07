Ракетний удар по Києву: окупанти пошкодили офісно-складську будівлю

У Подільському районі столиці виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття будівлі

У Подільському районі Києва зафіксовано нові наслідки російської атаки 7 жовтня. Внаслідок удару сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

«У Подільському районі, внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі», – зазначив Кличко.

Інформації про можливих постраждалих у Подільському районі наразі не повідомлялося. Російські війська у ніч проти 7 жовтня здійснили атаку на Київ. Під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи.

Наслідки ворожого удару зафіксовано також у Дарницькому районі столиці. Внаслідок російської атаки там загинули двоє людей.

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі наслідки ворожої атаки зафіксували на території гаражного кооперативу. На місцях ударів працюють відповідні служби.

До слова, російські терористи у ніч проти 7 жовтня та вранці завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки.