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Ракетний удар по Києву: окупанти пошкодили офісно-складську будівлю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ракетний удар по Києву: окупанти пошкодили офісно-складську будівлю
Російська атака пошкодила будівлю у Подільському районі Києва
фото: ДСНС (ілюстративне)

У Подільському районі столиці виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття будівлі

У Подільському районі Києва зафіксовано нові наслідки російської атаки 7 жовтня. Внаслідок удару сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

«У Подільському районі, внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі», – зазначив Кличко.

Інформації про можливих постраждалих у Подільському районі наразі не повідомлялося. Російські війська у ніч проти 7 жовтня здійснили атаку на Київ. Під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи.

Наслідки ворожого удару зафіксовано також у Дарницькому районі столиці. Внаслідок російської атаки там загинули двоє людей.

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі наслідки ворожої атаки зафіксували на території гаражного кооперативу. На місцях ударів працюють відповідні служби.

До слова, російські терористи у ніч проти 7 жовтня та вранці завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. 

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Теги: росія окупанти Київ

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