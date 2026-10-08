Окупанти атакували пасажирський автобус у Краматорську: 12 загиблих

На місці атаки тривають рятувальні роботи

Російські війська 8 жовтня завдали удару по пасажирському автобусу в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, ще десятки зазнали поранень. Рятувальники продовжують пошукові роботи, а інформація про кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За словами очільника області, російська атака забрала життя щонайменше 12 людей. Водночас остаточна кількість загиблих наразі невідома, оскільки на місці удару тривають рятувальні та пошукові роботи.

фото: Донецька ОВА

фото: Донецька ОВА

«Щонайменше 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську. 12 життів, які росія забрала за одну мить», – повідомив Філашкін.

фото: Донецька ОВА

Також повідомляється про десятки поранених. Інформації про їхню точну кількість, стан здоров'я та обставини отримання травм наразі немає.

Начальник Донецької ОВА наголосив, що загибель мирних жителів є наслідком чергової російської атаки на українське місто.

«Це не «наслідки війни» і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія. росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б’є по наших містах, убиває наших людей і щодня множить свої злочини. Цьому немає і не може бути жодного виправдання. російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Наслідки удару уточнюємо. Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися до більш безпечних регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці трагедії продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Відповідні служби встановлюють масштаби руйнувань та уточнюють інформацію про загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 16 вересня російські війська атакували рейсовий мікроавтобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару FPV-дроном загинули п'ятеро людей, ще семеро отримали поранення.