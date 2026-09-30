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173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026
Ситуація на фронті 30 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 30 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4928 дронів-камікадзе та здійснив 1944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

30 вересня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 60 окупантів та 12 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, один склад боєприпасів та 17 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 184 укриття противника. Знищено або подавлено 314 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Тернової та Ізбицького.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 1

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну атпку противника в бік Куп'янська.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дерилового та Лимана.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Пискунівки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 4

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі Юрківки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки та в напрямках Миколайпілля та Петрівки; ще три боєзіткнення тривають.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 27 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новомиколаївка, Вільне, Кучерів Яр, Степи, Білицьке, Водянське, Сергіївка та Молодецьке. Дві атаки тривають.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в районі Березового.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі Верхньої Терси.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026 фото 9

Нині триває 1680-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб укриття

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