173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026

Лінія фронту станом на 30 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4928 дронів-камікадзе та здійснив 1944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

30 вересня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 60 окупантів та 12 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, один склад боєприпасів та 17 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 184 укриття противника. Знищено або подавлено 314 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Тернової та Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну атпку противника в бік Куп'янська.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Пискунівки.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки та в напрямках Миколайпілля та Петрівки; ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Усього 27 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новомиколаївка, Вільне, Кучерів Яр, Степи, Білицьке, Водянське, Сергіївка та Молодецьке. Дві атаки тривають.

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в районі Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі Верхньої Терси.

Нині триває 1680-й день повномасштабної війни.