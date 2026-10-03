Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті

28-річна працівниця протичумного інституту померла від небезпечної інфекції

В Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з молодою жінкою, яка померла від легеневої чуми. Загалом влада встановила 197 людей, які могли контактувати з померлою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ та владу Шелеховського району.

За даними медіа, померлій було 28 років, вона могла працювати в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті. Жінку було госпіталізувано наприкінці вересня, а в ніч на 2 жовтня вона померла у Шелеховській районній лікарні. Низка видань повідомляє, що причиною смерті стала саме легенева форма чуми.

Після цього було встановлено 197 потенційних контактних осіб. За даними місцевих медіа, 189 із них госпіталізували для спостереження та профілактики: 114 людей перебувають в одному медзакладі, 63 – в іншому, ще 12 направлено до протичумного інституту. Вісім контактних осіб станом на вечір 2 жовтня залишалися поза стаціонарами.

У деяких ЗМІ з'явилася інформація про симптоми в частини госпіталізованих. Водночас адміністрація Шелеховського району запевнила, що у контактних осіб ознак захворювання немає, а результати проведених лабораторних досліджень негативні.

Видання «Люди Байкала» наводило кілька версій того, де і як могла заразитися жінка. За однією з них, лаборантка протичумного інституту 25 вересня під час роботи могла розбити пробірку зі збудником чуми, після чого її самопочуття погіршилося. За іншою версією, яку журналістам озвучило джерело у сфері охорони здоров'я, жінка нібито потрапила до лікарні з легеневою чумою після повернення з Таїланду. Офіційно жодну з цих версій російські відомства не підтверджували.

У російських медіа також поширювалася версія про можливе зараження жінки під час робочої поїздки до Бурятії. Втім, місцева влада заперечила цю інформацію.

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