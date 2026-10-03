Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
28-річна росіянка померла від легеневої форми чуми
фото: росЗМІ

28-річна працівниця протичумного інституту померла від небезпечної інфекції

В Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з молодою жінкою, яка померла від легеневої чуми. Загалом влада встановила 197 людей, які могли контактувати з померлою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ та владу Шелеховського району. 

За даними медіа, померлій було 28 років, вона могла працювати в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті. Жінку було госпіталізувано наприкінці вересня, а в ніч на 2 жовтня вона померла у Шелеховській районній лікарні. Низка видань повідомляє, що причиною смерті стала саме легенева форма чуми.

Після цього було встановлено 197 потенційних контактних осіб. За даними місцевих медіа, 189 із них госпіталізували для спостереження та профілактики: 114 людей перебувають в одному медзакладі, 63 – в іншому, ще 12 направлено до протичумного інституту. Вісім контактних осіб станом на вечір 2 жовтня залишалися поза стаціонарами.

У деяких ЗМІ з'явилася інформація про симптоми в частини госпіталізованих. Водночас адміністрація Шелеховського району запевнила, що у контактних осіб ознак захворювання немає, а результати проведених лабораторних досліджень негативні.

Видання «Люди Байкала» наводило кілька версій того, де і як могла заразитися жінка. За однією з них, лаборантка протичумного інституту 25 вересня під час роботи могла розбити пробірку зі збудником чуми, після чого її самопочуття погіршилося. За іншою версією, яку журналістам озвучило джерело у сфері охорони здоров'я, жінка нібито потрапила до лікарні з легеневою чумою після повернення з Таїланду. Офіційно жодну з цих версій російські відомства не підтверджували.

У російських медіа також поширювалася версія про можливе зараження жінки під час робочої поїздки до Бурятії. Втім, місцева влада заперечила цю інформацію.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про секретний комплекс біолабораторій у Тверській області Росії. Комплекс розташований на ізольованому острові Лисий, його охороняють російські спецслужби та військові. Для роботи там РФ, зокрема, шукала фахівця з допуском до особливо небезпечних патогенів. 

Нагадаємо, у квітні 2026 року в Росії вчені повідомляли про локальне поширення віспи мавп. Новий випадок захворювання виявили у Підмосков'ї. За словами російського епідеміолога Геннадія Онищенка, це був уже третій випадок у країні від початку року, що, за його оцінкою, свідчило про місцеве поширення вірусу. 

Читайте також:

Теги: росія смерть лікарня інфекція хвороба росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Далекобійні удари ЗСУ по нафтобазам окупантів суттєво вплинули на економічну ситуацію в країні-агресорі
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
1 жовтня, 08:56
Це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових
Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів
30 вересня, 10:21
Замовлення, які на момент обстрілу були на знищеному росіянами складі, затримуються або скасовані, кажуть у компанії
Внаслідок російської атаки знищено склад німецької компанії Kärcher
27 вересня, 16:27
Атаки по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільності енергопостачання столиці країни-агресора
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)
21 вересня, 15:08
Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років
У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)
21 вересня, 11:27
Порушення ядерного табу Росією могло б спричинити масштабний міжнародний резонанс
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
20 вересня, 04:35
Росія готує громадян Ємену до війни проти України
Кремль знайшов новий спосіб поповнювати армію іноземцями
19 вересня, 10:18
Президент заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я
Зеленський пояснив, що означатиме енергетичне перемир’я для РФ та України
16 вересня, 08:03
«Герань-4» – дрон, яким росіяни зараз активно тероризують українські міста
Росія знайшла нову роботу для старих шахедів. Флеш попередив про загрозу для прифронтових міст
3 вересня, 17:00

Соціум

Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ
Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
Помер скандальний «телецілитель» Анатолій Кашпіровський
Помер скандальний «телецілитель» Анатолій Кашпіровський
Серія вибухів прогриміла у Молдові під час атаки РФ на Україну
Серія вибухів прогриміла у Молдові під час атаки РФ на Україну
Прокуратура ОАЕ визнала напад на пілота Flydubai спробою теракту
Прокуратура ОАЕ визнала напад на пілота Flydubai спробою теракту
На Гаваях у Тихий океан обвалилася відома 550-річна морська арка
На Гаваях у Тихий океан обвалилася відома 550-річна морська арка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
82K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua