Сумщина: окупанти здійснили потужний ракетний удар з літака по громаді

Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади

Дані щодо руйнувань та жертв внаслідок авіаудару по Сумщині уточнюються

Російські війська продовжують атакувати українські населені пункти. Сьогодні окупанти вдарили із авіації по одній із громад Сумщини. Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Telegram.

«Сумщина. Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет», – написав Живицький.

Дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Раніше повідомлялося, що сьогодні російські військові з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

У вівторок, 31 травня, Росія здійснила ракетний авіаційний удар із літаків Су-30СМ по підрозділах українських військ в Сумській області.

Додамо, що ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони.

Захисники України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій. Зокрема, українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі.

Відомо, що у російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.

Також СБУ оприлюднила цікаве відео, як кадирівці воюють із соснами на Луганщині.