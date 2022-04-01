Танки, «Гради», БТР та 32 окупанта: українські сили потовкли ворога у Запорізькій області

Обстановка довкола міста Запоріжжя та у Запорізькій області залишається напруженою

ЗСУ продовжують стримувати навалу агресора та знищують ворожу техніку, з якої російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та наші позиції. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Телеграмі.

«За інформацією з вищого штабу Сил оборони Украі‌ни станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню «Град», – йдеться у дописі.

Росій‌ські окупанти продовжують здій‌снювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського раи‌ону.

«Обстановка довкола міста Запоріжжя та у Запорізькій області залишається напруженою, але контрольованою. Противник проводить спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, але успіху не має», – зазначається у повідомленні.

Підрозділи ДСНС в місцях, де відбувалися бойові зіткнення, ліквідують наслідків надзвичайних подій. Так, внаслідок обстрілів у місті Пологи горіли два житлові будинки та надвірна споруда на загальній площі 158 кв.м. Рятувальники загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає.

«Піротехніками ДСНС було знешкоджено 44 вибухонебезпечні предмети у Запорізькому районі області», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо,українські військові у Запорізькій області ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів і змогли піти у контрнаступ.