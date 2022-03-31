ЗСУ звільнили від рашистів п'ять населених пунктів у Запорізькій області

Вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне

Українські військові У Запорізькій області ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів і змогли піти у контрнаступ. Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

«Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Бо головна якість кожного десантника – здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, на деяких напрямках у Київській області наші війська здійснюють успішні контратаки.