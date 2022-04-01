Позов на $3,5 млрд: на Росію подала до суду лізингова компанія за вкрадені літаки

Наразі компанії AerCap вдалося повернути 22 із 135 літаків і три з 14 двигунів

Найбільша у світі компанія з лізингу літаків AerCap подала страховий позов проти Росії на суму $3,5 млрд за вкрадені літаки та двигунів, які РФ не віддає. Про це повідомляє Financial Times.

«AerCap, найбільша в світі компанія з лізингу літаків, заявила, що подала страхову вимогу на суму 3,5 мільярда доларів, щоб покрити потенційні втрати своїх літаків і двигунів, які залишаються в Росії»,– йдеться в повідомленні.

Дублінська компанія мала найбільші ризики у Росії серед іноземних лізингодавців, коли західні санкції були введені після вторгнення РФ в Україну.

У середу компанія заявила, що має близько $2,5 млрд під загрозою, і попередила, що очікує принаймні частково повернути вартість своїх активів у першому кварталі.

Зазначається, що компанії вдалося повернути 22 із 135 літаків і 3 з 14 двигунів, які були розміщені на російських авіасуднах до початку війни. Це допомогло зменшити ризики з 3,1 мільярда доларів наприкінці грудня до 2,5 млрд доларів.

Фінансовий директор Пітер Юхас заявив, що очікує, що страхові претензії лізингодавців щодо Росії будуть оскаржені, враховуючи великі суми на кону у цій галузі.

За словами виконавчого директора Енґуса Келлі, AerCap має намір задовольняти всі свої претензії за своїми страховими полісами, а також може використати «інші засоби правового захисту, які можуть бути доступні нам».

Тим часом, у Росії розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців.