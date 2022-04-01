Вибух нафтобази. У Бєлгороді почалася страшна паніка (відео)

Жителі російського Бєлгорода не повірили заспокоєнням губернатора

У російському Бєлгороді після початку пожежі на нафтобазі розпочалася паніка серед автолюбителів. Про це пише белгородське видання Go31.

Зокрема, уже з самого ранку на автозаправках міста вишикувалися довжелезні черги. Очевидці зафіксували їх на відео.

Журналісти видання зазначили, що «очевидно, це реакція на ранкову пожежу на нафтобазі». Перед цим губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявляв, що дефіциту пального не було, немає і не буде – та, як показують ранкові події, до слів керівника області ніхто не став дослухатися.

Між тим, пожежа на белгородській нафтобазі продовжує посилюватися. Видання РІА «Новості» зазначає, з посиланням на представника міністерства з надзвичайних ситуацій, що зараз горить вісім резервуарпів з паливом, загальною місткістю 2 тис. кубометрів кожен. Але є реальна загроза того, що вогонь перекинеться ще на 16 аналогічних резервуарів.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.