Мінагрополітики оцінило запаси продовольства в Україні

Нинішні запаси продовольства покривають внутрішні потреби України на декілька років

Попри повномасштабну військову агресію РФ, ворогові не вдалося зірвати посівну кампанію, тому Україна точно не залишиться без врожаю. Про це йдеться у колонці першого заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького.

За словами чиновника, навіть нинішні запаси продовольства покривають внутрішні потреби країни на кілька років вперед.

«Наприклад, на сьогодні у нас є багаторічний запас соняшникової олії, кукурудзи і цукру. А щоб уникнути ризиків з нестачею ключових овочів, в цьому році на Заході і в центрі України збільшені площі під продукти борщового набору – капусту, моркву, буряк і картоплю», - підкреслив він.

Висоцький наголосив, що Мінагрополітики в режимі реального часу відстежує стан забезпечення держави продовольчими товарами і оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації.

«В цілому український агропромисловий комплекс виробляє продукції в п'ять разів більше, ніж її внутрішнє споживання», – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки, закликав виключити Росію із ФАО – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Зеленський наголосив, що блокування Росією українського аграрного експорту ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

Додамо, що кілька тижнів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів, що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

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