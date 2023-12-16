Теракт у сільраді на Закарпатті: СБУ повідомила нові подробиці

Підривник опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців

Слідчі Служби безпеки України кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

В результаті підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

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Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили «передсмертну записку», зміст якої наразі вивчається.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.

Заходи відбуваються за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин прийшов до тями у лікарні після підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Наразі його допитує поліція, палату охороняють.

Як відомо, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.