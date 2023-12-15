На Закарпатті депутат підірвав гранати у будівлі сільради, є загиблі (фото, відео)

Сам підривник, ще 11 людей поранено

Внаслідок події постраждало 26 людей, шестеро з яких у важкому стані

Сьогодні, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. Про це повідомила пресслужба поліції.

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Наразі правоохоронці працюють на місці події.

«Сьогодні об 11.37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати», – йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.

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На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, у Києві поліціянти роззброїли та затримали чоловіка, який погрожував сусіду підірвати гранату під дверима через побутовий конфлікт.

Також на Полтавщині чоловік прийшов до військкомату з гранатою та погрожував підірвати її.