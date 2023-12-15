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Теракт на Закарпатті. Нардеп Тищенко розповів деталі про підривника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Теракт на Закарпатті. Нардеп Тищенко розповів деталі про підривника
За словами нардепа, на раді обговорювали підняття зарплати голові тергромади села Керецьки Михайлу Мушці із забороненої ОПЗЖ
фото: Facebook/Закарпатська обласна прокуратура

Тищенко запевняє, що знав особисто депутата від «Слуги Народу» Сергія Батрина

Нардеп Микола Тищенко прокоментував сьогоднішній теракт на Закарпатті та розповів деталі. Відео з поясненнями він опублікував у Facebook.

За словами нардепа, на раді обговорювали підняття зарплати голові тергромади села Керецьки Михайлу Мушці із забороненої ОПЗЖ.

«Представнику ОПЗЖ хотіли підняти зарплатню до рівня військового. Не так, звісно, як у Юрія Болоховця, який отримує на місяць мільйоні двісті тисяч гривень, але також непогано як для села. Тим паче, що це вдвічі більше за зарплатню нардепа», – каже він.

Нардеп наголошує, що нині Закарпаттям «керують представники ОПЗЖ та партії «Рідне Закарпаття».

Тищенко запевняє, що знав особисто депутата від «Слуги Народу» Сергія Батрина, який сьогодні кинув гранати.

«Я знаю його особисто. Ця людина входила в ті 73%, які у 2019 році повірили у зміни в Україні. Проте попри те, що він був абсолютно пропрезидентською людиною, його просто ігнорували, як і всіх депутатів від «Слуги народу» в Закарпатті. Сьогодні президентські люди в Закарпатті вигнанці», – сказав Тищенко.

Сергій Батрин
Сергій Батрин
фото з відкритих джерел

Тищенко каже, відповідальність за теракт в регіоні – це відповідальність «правоохоронців та керівництва партії «Слуга народу».

Нагадаємо, що 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

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Теги: теракт Закарпаття депутат партія Слуга народу Микола Тищенко

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