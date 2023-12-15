Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника

Імовірно, підривником є депутат від партії «Слуга Народу» Батрин Сергій Михайлович

Сьогодні, 15 грудня, в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті депутат підірвав гранати. Імовірно, підривником є депутат Керецьківської сільської ради першого скликання від партії «Слуга Народу» Батрин Сергій Михайлович.

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Згідно з даними Керецьківської громади, чоловік народився 12 вересня 1969 р.н., має середню спеціальну освіту та мешкає в селі Кушниця. На сесії сільради в той час, як пролунали вибухи, розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.

Імовірний підривник – депутат Батрин Сергій Михайлович

Наразі відомо, що підривник-депутат живий.

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У поліції розповіли, що повідомлення про те, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранатинадійшло об 11.37. На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

«Це вічний опозиціонер стосовно сільської влади, останнім часом він став неадекватом», – повідомив представник місцевої влади в коментарі ТСН.

Правоохоронці кваліфікували подію з підривами гранат у сільраді на Закарпатті як терористичний акт. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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Як повідомлялося, у Києві поліціянти роззброїли та затримали чоловіка, який погрожував сусіду підірвати гранату під дверима через побутовий конфлікт.

Також на Полтавщині чоловік прийшов до військкомату з гранатою та погрожував підірвати її.