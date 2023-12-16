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Підрив гранати в сільраді на Закарпатті: стан двох постраждалих – критичний

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підрив гранати в сільраді на Закарпатті: стан двох постраждалих – критичний
У Свалявській міскій лікарні перебувають 20 потерпілих після вибуху гранат
фото з відкритих джерел

Потерпілі мають пошкодження внутрішніх органів та кінцівок

Двоє постраждалих у результаті вибухів кількох гранат на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті, які кинув депутат Сергій Батрин, перебувають у критичному стані. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер в ефірі телемарафону 16 грудня.

Фізер зазначив, що один з постраждалих перенаправлений на лікування в Мукачево.

«У лікарні перебувають 20 пацієнтів. Шість з них у важкому стані, двоє – у критичному», – уточнив він.

За словами Фізера, проведено ряд обстежень, операцій, лікарі роблять все можливе, щоб хворі одужали.

«Травми різні – від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. З шести кінцівок, які були під загрозою, п’ять врятували, а одну довелося забрати», – розповів виконувач обов’язків директора Свалявської міської лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин прийшов до тями у лікарні після підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Наразі його допитує поліція, палату охороняють.

Як відомо, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

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Теги: теракт Закарпаття депутат поліція

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