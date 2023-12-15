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Депутат, що взірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Депутат, що взірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
Депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільради
фото: Нацполіція

Сергій Батрин зізнався, що готував теракт

54-річний депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин, який підірвав гранати в будівлі сільради під час сесії, залишив удома передсмертну записку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Lviv.media.

За словами очільника МВС, у записці депутат зізнався, що готувався до підриву гранат. Більше інформації Клименко не надав, пояснюючи це таємницею слідства.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

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Теги: Закарпаття депутат граната теракт

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Кримінал

Депутат, що взірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
Депутат, що взірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
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