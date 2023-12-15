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Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту
Депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільради
фото: Нацполіція

54-річному депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради під час сесії депутат підірвав гранати, ймовірно, через конфлікт із головою ОТГ. Таку версію висунув депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола у Telegram.

«Мені відомо, що під час проведення сесії Керецьківської тергромади здійснювалось дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Під час чого до приміщення зайшов депутат фракції «Слуга Народу» – Батрин Сергій Михайлович, 12.08.1969 р. н., який втрутився в дискусію зі словами «Можна я скажу?» і діставши із кишені куртки три предмети, які кинув на підлогу, внаслідок чого відбулося три вибухи. Підрив гранати відбувся після невдалої дискусії щодо того, чи підняти зарплату та додати 100% премію голові ОТГ Михайлу Мушці із ОПЗЖ», – написав Глагола.

За його словами, у підривника-депутата був конфлікт із чинним головою ОТГ, а депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ. На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури. 

54-річному депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення, повідомили у МВС.

За даними відомства, Батрин напередодні сильно сперечався з іншими депутатами і вимагав, щоб ті прозвітували за бюджет 2023 року і вже потім ухвалювали бюджет на 2024 рік.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії «Слуга народу».

Теги: Закарпаття депутат граната

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