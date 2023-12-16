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Депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, прийшов до тями: його допитують, – ЗМІ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, прийшов до тями: його допитують, – ЗМІ
Унаслідок теракту постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані
фото: скрін із відео з соцмереж

Палату чиновника від самосуду родичів поранених охороняє поліція

У суботу, 16 грудня, депутат-підривник Сергій Батрин прийшов до тями у лікарні. Наразі його допитує поліція, палату охороняють. Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Попри численні поранення та важкий стан Сергій Батрин прийшов до тями у Свалявській лікарні. Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці. Його палату від самосуду родичів поранених у сільраді села Керецьки охороняє поліція.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

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Кримінал

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