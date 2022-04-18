Окупанти взяли під контроль Кремінну: вже розстріляли чотирьох людей

Окупанти розстріляли людей, коли ті намагалися виїхати з міста

Голова ОВА Сергій Гайдай просить людей самостійно не покидати місто

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники взяли під контроль Кремінну, що у Луганській області. За його словами, нині у місті йдуть бої.

Рашисти вже обстріляли у Кремінній цивільну машину, внаслідок чого загинули четверо людей, ще одного жителя міста було поранено. Медики не можуть до нього дістатися через нескінчені обстріли. Гайдай закликав містян не намагатися самостійно покинути Кремінну.

«Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!» – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що російська армія увійшла до Кремінної сьогодні вранці. У місті одразу зав'язалися вуличні бої.

Відомо, що ввечері 17 квітня російські військові обстріляли з артилерії будівлю патрульної поліції у Лисичанську. Внаслідок цього шестеро співробітників травмовано, вони перебувають у шпиталі.

Раніше жителів Луганської області закликали виїхати в безпечні місця. Громадян попереджали, що можливості для евакуації незабаром може вже не бути.