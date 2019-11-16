Терорист Гіркін боїться, що Росія видасть його Нідерландам



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Терорист Гіркін

Об’єднана слідча група оприлюднила розмову Гіркін від 13 липня 2014 року з Олександром Бородаєм

Колишній керівник бойовиків так званої «ДНР» Ігор Гіркін припустив, що Росія може видати його Нідерландам.

Про це повідомляють «Новини Донбасу» із посиланням на допис Гіркіна у соцмережах.

Гіркін допускає, що російська влада може видати його Нідерландам у рамках розслідування щодо збиття «Боїнга-777» Малазійських авіаліній MH17 у липні 2014 року. Про це він заявив після оприлюднення нової розмови бойовиків у справі MH17.

Гіркін визнав, що об’єднана слідча група оприлюднила його розмову від 13 липня 2014 року з тодішнім так званим «прем’єр-міністром» так званої «ДНР» Олександром Бородаєм.

Гіркін припустив, що російська влада може видати його слідчим у Нідерландах.

«Навіть якщо трапиться таке неподобство, що я потраплю в руки цих «служителів закону», нічого не можна виключати, а зради в Кремлі – тим більше, їх судилище в моїх очах буде всього лише судилищем ворога, але від цього не менш підступного, який тріумфує», – написав Гіркін.

Нагадаємо, колишній польовий командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін «Стрєлков» звинуватив Москву у вбивстві очільника «ДНР» Захарченка.