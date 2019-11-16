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    Події в Україні

    Терорист Гіркін боїться, що Росія видасть його Нідерландам

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    Терорист Гіркін&nbsp; - Терорист Гіркін боїться, що Росія видасть його Нідерландам
    Терорист Гіркін 

    Об’єднана слідча група оприлюднила розмову Гіркін від 13 липня 2014 року з Олександром Бородаєм

    Колишній керівник бойовиків так званої «ДНР» Ігор Гіркін припустив, що Росія може видати його Нідерландам.

    Про це повідомляють «Новини Донбасу» із посиланням на допис Гіркіна у соцмережах.

    Гіркін допускає, що російська влада може видати його Нідерландам у рамках розслідування щодо збиття «Боїнга-777» Малазійських авіаліній MH17 у липні 2014 року. Про це він заявив після оприлюднення нової розмови бойовиків у справі MH17.

    Гіркін визнав, що об’єднана слідча група оприлюднила його розмову від 13 липня 2014 року з тодішнім так званим «прем’єр-міністром» так званої «ДНР» Олександром Бородаєм.

    Гіркін припустив, що російська влада може видати його слідчим у Нідерландах.

    «Навіть якщо трапиться таке неподобство, що я потраплю в руки цих «служителів закону», нічого не можна виключати, а зради в Кремлі – тим більше, їх судилище в моїх очах буде всього лише судилищем ворога, але від цього не менш підступного, який тріумфує», – написав Гіркін.

    Читайте також: Справа MH17: слідчі опублікували розмови між бойовиками і чиновниками РФ.

    Нагадаємо, колишній польовий командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін «Стрєлков» звинуватив Москву у вбивстві очільника «ДНР» Захарченка.

    Росія ДНР тероризм розслідування
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