Справа MH17: слідчі опублікували розмови між бойовиками і чиновниками РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 липня 2014 року на сході України російськими бойовиками був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17

«Лідери ДНР» регулярно їздили в Москву, щоб проконсультуватися зі своїми контактами в ФСБ і ГРУ

Спільна слідча група (JIT) опублікувала нову партію перехоплених аудіозаписів дзвінків між бойовиками на сході України і високопоставленими російськими чиновниками, що відбувалися за кілька тижнів до збиття рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році. Про це йдеться в доповіді JIT.

Розмови включають лідерів бойовиків, включаючи самопроголошеного «прем'єр-міністра» Олександра Бородая та самопроголошеного «міністра оборони» так званої «Донецької народної республіки» Ігоря Гіркіна. Вони спілкувалися з Сергієм Аксьоновим, ставлеником Росії в Криму, і Владиславом Сурковим.

Так, відзначається, що в публічних інтерв'ю лідери «ДНР» заявили, що вони були «добровольцями», яких ніхто не посилав в Україну. У JIT, при цьому, вважають, що вони фактично були спрямовані з Російської Федерації, пишуть слідчі. JIT розмовляв з декількома свідками, які заявили, що «ключові фігури» були спрямовані з Російської Федерації.

Їх показання підтверджуються телефонними розмовами, які були записані в той час. Наприклад, Бородай, одна з тих ключових фігур. У своїй розмові з якоюсь людиною (B) 3 липня 2014 року о 17:30:15, Бородай (A), схоже, визнав, що слідував російським інструкціям:

A: Ну, ваші плани далекосяжні. Мої ні. Я виконую замовлення і захищаю інтереси єдиної держави - Російської Федерації. Це суть.

Під час іншого дзвінка на початку липня 2014 року член «ДНР» повідомив місцевому командиру, що «люди приїжджають з мандатом від Шойгу». Сергій Шойгу - міністр оборони Росії. За словами члена «ДНР», ці люди «виженуть місцевих воєначальників з частин», а «люди з Москви» візьмуть на себе командування.

Також, за словами слідчих, кілька колишніх бойовиків повідомили JIT, що російська служба безпеки ФСБ і служба військової розвідки ГРУ були залучені в «повсякденне управління ДНР». Один зі свідків заявив, що «лідери ДНР» регулярно їздили в Москву, щоб проконсультуватися зі своїми контактами в ФСБ і ГРУ», - пишуть в JIT.

Перехоплені телефонні розмови також свідчать про залучення російських служб безпеки, які працюють пліч-о-пліч з керівництвом «ДНР». Так 18 липня 2014 року два члени «ДНР» обговорювали, що вони обидва отримують вказівки з Москви: один з ФСБ, а інший з ГРУ.

Повідомляється також, що у серпні 2014 року, невдовзі після того, як був збитий MH17, обвинувачений Гіркін оголосив про свій від'їзд і сказав Бородаю, що «повертається в штаб». Очевидно, він повернувся в організацію, у якій працював раніше.

13 серпня 2014 року о 00 год. 28 хв. 31 с. Бородай (B) дзвонив обвинуваченому Гіркіну (С). У JIT надали стенограму запису:

В: Алло?! Де ти?

C: Ну, я повертаюся в штаб.

В: Ти повертаєшся в штаб?

C: Так, це так. Уся концепція там змінюється. Я маю на увазі, що ми більше не багаті власники тваринництва, але бідні вуличні... як там... жебраки.

В: (...) Отже, що ми робимо? Ми їдемо в штаб?

C: Так-так-так-так! Повертайся в штаб. Бувай!

В: Тоді гаразд! Ось так! Добре! Ми їдемо в штаб!..

C: Ага... Так.

В: Як завжди, ми їдемо...

У серпні 2014 року обвинувачені Гіркін і Бородай виїхали зі Східної України в Москву. В інтерв'ю в 2017 році Гіркін пояснив: «Мені наказали передати командування Захарченку».

Судячи з усього, Гіркіну було наказано передати командування Захарченку за вказівкою Суркова, повідомляють слідчі.

Інші джерела, включаючи інтерв'ю і пресконференції, показують, що Захарченко насправді взяв на себе командування «ДНР».

Під час брифінгу 19 червня 2019 року JIT опублікувала розмову від 11 липня 2014 року, між Бородаєм і Владиславом Сурковим. У бесіді Бородай говорив, що йому терміново потрібна військова підтримка з Москви. Інші бесіди свідчать про те, що на цьому участь Суркова не закінчилася, повідомляють слідчі. Згідно з їх матеріалами, 3 липня 2014 року відбулася розмова між Сурковим і Бородаєм, в якому Сурков заявив про підкріплення з Росії.

Також у ньому Сурков закликав Бородая влаштувати Володимира Антюфєєва на високу адміністративну посаду в «ДНР». Через тиждень, 10 липня 2014 року, Антюфєєв проводить пресконференцію з Бородаєм і Гіркіним. Антюфєєв розповідає пресі, що в той же день він приїхав з Росії і що сектори «державної безпеки», «внутрішніх справ» і «юстиції «ДНР» будуть під його керівництвом.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Відразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами і Малайзією, була створена Міжнародна спільна слідча група (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.

У минулому році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою «Бук», що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні цього року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака Boeing 777 рейсу MH17.

Судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в суді в Гаазі.