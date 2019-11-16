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    Росія поверне захоплені українські кораблі сьогодні вночі, – ЗМІ

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    <p>Пошуково-рятувальне судно &laquo;Сапфір&raquo;</p> - Росія поверне захоплені українські кораблі сьогодні вночі, – ЗМІ

    Пошуково-рятувальне судно «Сапфір»

    Зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, недалеко від кримського мису Тарханкут

    Захоплені росіянами кораблі повернуть Україні сьогодні вночі: за ними вже вийшли буксири.

    Про це повідомляє «Думська».

    «Малі броньовані артилерійські катери ВМС України «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, сьогодні вночі повернуть українській стороні. З Южного, Чорноморська та Одеси за ними вийшли спеціальні судна: пошуково-рятувальний «Сапфір», буксири «Титан» і «Гайдамака». Росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією «Думської», зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, недалеко від кримського мису Тарханкут.

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    В якому стані знаходяться катери та «Яни Капу» після річного полону, невідомо.

    Раніше про підготовку передачі кораблів повідомили російські ЗМІ.

    25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення. Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі. 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

    Захоплені судна Росія досі не повернула.

    4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

    Як повідомлялося, Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.

    Росія полон українці військові ВМС
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