Росія поверне захоплені українські кораблі сьогодні вночі, – ЗМІ
Пошуково-рятувальне судно «Сапфір»
Зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, недалеко від кримського мису Тарханкут
Захоплені росіянами кораблі повернуть Україні сьогодні вночі: за ними вже вийшли буксири.
Про це повідомляє «Думська».
«Малі броньовані артилерійські катери ВМС України «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, сьогодні вночі повернуть українській стороні. З Южного, Чорноморська та Одеси за ними вийшли спеціальні судна: пошуково-рятувальний «Сапфір», буксири «Титан» і «Гайдамака». Росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі», – йдеться в повідомленні.
За інформацією «Думської», зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, недалеко від кримського мису Тарханкут.
В якому стані знаходяться катери та «Яни Капу» після річного полону, невідомо.
Раніше про підготовку передачі кораблів повідомили російські ЗМІ.
Захоплені судна Росія досі не повернула.
4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.
Як повідомлялося, Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.