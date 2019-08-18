Терорист Гіркін звинуватив Москву у ліквідації Захарченка



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Колишній польовий командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін «Стрєлков»

Терорист відкидає офіційні версії за якими, всі діячі, включаючи Захарченко, стали жертвами українських спецслужб

Колишній польовий командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін «Стрєлков» звинуватив Москву у вбивстві очільника «ДНР» Захарченка.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню MK.RU.

«Я залишився вірним своїм поглядам та ідеалам – незалежно від того, як розгорталася політична ситуація, як змінювалася «лінія партії», – сказав терорист.

За його словами, людина, яка стріляє в інших, повинна бути готовою до того, що рано чи пізно вистрілять в нього. І неважливо, з якого боку станеться постріл – спереду або ззаду.

«Але зверніть увагу: багато хто з тих, хто прогинався під цю «лінію», вже мертві. Пан Захарченко – я його назвав «паном» після того, як він підписав Мінські домовленості, – сприймав на ура майже всі накази з Москви. І де він?.. Те ж саме можна сказати про цілу низку інших донбаських діячів. Зручність – ще не гарантія безпеки», – сказав Гіркін.

Терорист відкидає офіційні версії за якими, всі діячі, включаючи Захарченко, стали жертвами українських спецслужб.

«Вважаю, що без участі людей, пов’язаних, скажімо так, з впливовими російськими колами, усунути Захарченко було б неможливо. Не думаю, що рішення про усунення було прийнято офіційною владою, але більш ніж імовірно, що існували серйозні сили, зацікавлені в усуненні», – стверджує Гіркін.