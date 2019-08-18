Терорист Гіркін звинуватив Москву у ліквідації Захарченка
Терорист відкидає офіційні версії за якими, всі діячі, включаючи Захарченко, стали жертвами українських спецслужб
Колишній польовий командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін «Стрєлков» звинуватив Москву у вбивстві очільника «ДНР» Захарченка.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню MK.RU.
«Я залишився вірним своїм поглядам та ідеалам – незалежно від того, як розгорталася політична ситуація, як змінювалася «лінія партії», – сказав терорист.
За його словами, людина, яка стріляє в інших, повинна бути готовою до того, що рано чи пізно вистрілять в нього. І неважливо, з якого боку станеться постріл – спереду або ззаду.
«Але зверніть увагу: багато хто з тих, хто прогинався під цю «лінію», вже мертві. Пан Захарченко – я його назвав «паном» після того, як він підписав Мінські домовленості, – сприймав на ура майже всі накази з Москви. І де він?.. Те ж саме можна сказати про цілу низку інших донбаських діячів. Зручність – ще не гарантія безпеки», – сказав Гіркін.
Терорист відкидає офіційні версії за якими, всі діячі, включаючи Захарченко, стали жертвами українських спецслужб.
«Вважаю, що без участі людей, пов’язаних, скажімо так, з впливовими російськими колами, усунути Захарченко було б неможливо. Не думаю, що рішення про усунення було прийнято офіційною владою, але більш ніж імовірно, що існували серйозні сили, зацікавлені в усуненні», – стверджує Гіркін.