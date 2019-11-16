Міністр оборони Молдови назвав терористів на Донбасі взірцем для армії



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Міністр оборони Молдови Віктор Гайчук

Міністр оборони був радником президента Молдови Додона, та секретарем Вищої ради безпеки

Новопризначений міністр оборони Молдови Віктор Гайчук у 2016 році пропонував будувати армію своєї держави за взірцем терористичних угрупувань на Донбасі.

Про це повідомляє omg.md.

Відповідну заяву Віктор Гайчук зробив у листопаді 2016 року, виступаючи у Академії наук, де він захоплювався духом і боєздатністю терористичних угрупувань на Донбасі.

«Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я привожу лише один приклад – Донбас. На Донбасі військових близько 10 тис., практично як у Національній армії Молдови. А в українського війська 168 тис. Так, по-простому. Тобто, дух, віра є ефективніше в боротьбі. Якщо боєць вірить в свого командира, любить батьківщину, тоді він переможе і з менш сучасним озброєнням, ніж у супротивника», – заявив тоді Гайчук.

Віктор Гайчук зайняв посаду міністра оборони в сформованому 14 листопада уряді Іона Кіку. До цього Гайчук був радником президента Молдови Ігоря Додона, та секретарем Вищої ради безпеки.

Нагадаємо, президент Молдови Додон заявив, що Росія зробила «перший крок» для виведення військ із Придністров’я.