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    У світі

    У Росії помер відомий опозиційний політик

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    <p>Лідер суспільно-політичного руху &laquo;Нова Росія&raquo; Микита Ісаєв</p> - У Росії помер відомий опозиційний політик

    Лідер суспільно-політичного руху «Нова Росія» Микита Ісаєв

    Лікарі констатували смерть. Серцево-судинна недостатність і зупинка серця

    Лідер суспільно-політичного руху «Нова Росія» Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді.

    Про це повідомляє ТАСС.

    «Директор Інституту актуальної економіки, лідер громадського політичного руху «Нова Росія» Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді, що прямував з Тамбова до Москви», – йдеться в повідомленні.

    Слідчий комітет почав перевірку за цим фактом.

    Як повідомляє Telegram-канал Mash, політик почувався погано, і йому викликали швидку.

    «Прибулі на станцію Узуново лікарі констатували смерть – серцево-судинна недостатність і зупинка серця. Тіло політика доправили на Павелецький вокзал», – повідомили на каналі.

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    Росія політика смерть опозиція
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