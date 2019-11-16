У Росії помер відомий опозиційний політик



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Лідер суспільно-політичного руху «Нова Росія» Микита Ісаєв

Лікарі констатували смерть. Серцево-судинна недостатність і зупинка серця

Лідер суспільно-політичного руху «Нова Росія» Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді.

Про це повідомляє ТАСС.

«Директор Інституту актуальної економіки, лідер громадського політичного руху «Нова Росія» Микита Ісаєв помер на 42-му році життя в поїзді, що прямував з Тамбова до Москви», – йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет почав перевірку за цим фактом.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, політик почувався погано, і йому викликали швидку.

«Прибулі на станцію Узуново лікарі констатували смерть – серцево-судинна недостатність і зупинка серця. Тіло політика доправили на Павелецький вокзал», – повідомили на каналі.