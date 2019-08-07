Терористи з «ЛНР» заявили, що хочуть контролювати Щастя - ЗМІ



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Ватажки терористичного угруповання «ЛНР» розгулюють Станицею Луганською і погрожують журналістам

6 серпня бойовики з, так званої, «ЛНР» перетнули лінію розмежування і заявили, що самоназвана окупаційна влада, нібито згідно з Мінськими угодами, має контролювати не лише Станично-Луганський район, а й територію Щастя

Терористи з окупаційної влади, так званої, «ЛНР» прийшли у Станицю і заявили, що хочуть контролювати місто Щастя. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Зазначається, що бойовики погрожували журналістам «5 каналу», які відзняли їх на камеру.

«У вівторок, 6 серпня, представники терористів із, так званої, «ЛНР», які водночас представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі «5 каналу», що самоназвана окупаційна влада, нібито згідно з Мінськими угодами, має контролювати не лише Станично-Луганський район, а й територію Щастя», - йдеться в сюжеті.

На відео можна побачити, як поплічники терористів, так званий міністр міністерства закордонних справ «ЛНР» Владислав Дейнего та Ольга Копцева, в хамській манері намагаються переконати голову адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.

«Згідно з Мінськими домовленостями, Станиця і Щастя наші», – сказав Дейнего, після чого йому нагадали, що лінія розмежування за угодами проходить по середині річки Сіверський Донець.

Крім того, Копцева заявила журналістам, щоб «розвернули камери на 180 градусів, швидко» і штовхнула оператора.

Відео викликало чималий резонанс в соцмережах.

«Хотілося б почути коментарі представників органів правопорядку, зокрема поліції, СБУ, Луганськ-1, чому представники терористичних угрупувань безперешкодно перебувають на підконтрольній Україні території і не закривається ні ким, адже це не звичайні громадяни?», - зазначають користувачі соцмереж.

Як відомо, міст у Станиці Луганській поки не ремонтуватимуть через відсутність гарантій тиші від окупантів. Наразі навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду сапери ДСНС продовжують розмінування території.