Родинам загиблих під Павлополем морпіхів дадуть квартири



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Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський дав доручення щодо забезпечення житлом родин чотирьох загиблих військових

Президент Володимир Зеленський доручив виділити родинам загиблих під Павлополем морських піхотинців квартири.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

У середу, 7 серпня, Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України, на якій йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене «хлібне перемир’я», стався біля Павлополя 6 серпня.

Зеленський повідомив, що сьогодні вранці провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Терміново подзвонив йому і сказав, що це не наближає нас до миру. Дуже прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – сказав президент.

Зі свого боку начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

За його словами, наразі резерви ЗСУ перебувають у визначених місцях у стані боєготовності.

«Збройні сили готові до відповідного реагування у разі непрогнозованої ситуації», – наголосив Хомчак.

Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.