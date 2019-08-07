Президент попередив турецьку сторону, що може перервати свій візит
Зеленський на брифінгу висловив сподівання, що ситуація в зоні ООС буде спокійною
Зеленський в середу відбуде до Туреччини з дводенним візитом
Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі муситиме перервати свій дводенний візит до Туреччини і повернутися в Україну.
Про це Зеленський сказав на брифінгу в середу, 7 серпня.
«Я зараз повинен летіти до Туреччини, зараз терміново вилітатимемо, якщо щось у нас відбудеться, то мені доведеться повернутися. Турецька сторона про це знає, і з розумінням ставиться президент Туреччини Ердоган», - зазначив глава держави.
Водночас Зеленський висловив сподівання, що ситуація в зоні ООС буде спокійною.
«Як сказав Хомчак, зараз пострілів немає. Я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Це не іграшки», - сказав він.
Як відомо, Зеленський в середу, 7 серпня, вирушить з візитом до Туреччини.
Зранку 7 серпня президент провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя. Він повідомив, що мав розмову з Путіним.
Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.
Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.
Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.
Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.
Джерело: Укрінформ