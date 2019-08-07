Президент попередив турецьку сторону, що може перервати свій візит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський на брифінгу висловив сподівання, що ситуація в зоні ООС буде спокійною

Зеленський в середу відбуде до Туреччини з дводенним візитом

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі муситиме перервати свій дводенний візит до Туреччини і повернутися в Україну.

Про це Зеленський сказав на брифінгу в середу, 7 серпня.

«Я зараз повинен летіти до Туреччини, зараз терміново вилітатимемо, якщо щось у нас відбудеться, то мені доведеться повернутися. Турецька сторона про це знає, і з розумінням ставиться президент Туреччини Ердоган», - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що ситуація в зоні ООС буде спокійною.

«Як сказав Хомчак, зараз пострілів немає. Я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Це не іграшки», - сказав він.

Як відомо, Зеленський в середу, 7 серпня, вирушить з візитом до Туреччини.

Зранку 7 серпня президент провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя. Він повідомив, що мав розмову з Путіним.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.

Джерело: Укрінформ