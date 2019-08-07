Збройні сили готові реагувати на непрогнозовані ситуації на Донбасі, - Хомчак



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Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак

ЗСУ знаходяться у визначених місцях в боєготовному стані

Резерви Збройних сил України знаходяться місцях в боєготовному стані, Збройні сили готові у випадку непрогнозованої ситуації на Донбасі до відповідного реагування. Про це на брифінгу у Києві заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

«Резерви Збройних сил України знаходяться у визначених місцях в боєготовному стані, і збройні сили готові у випадку не прогнозованої ситуації до відповідного реагування», — сказав Хомчак.

За його словами, підтримуючи мирні ініціативи президента України, військові ЗСУ продовжують розмінування ділянки в районі Станиці Луганської, і вже майже завершили роботу, окрім ділянки зруйнованого мосту, куди поки що ще немає доступу для українських військовослужбовців.

«Решта всі заходи, які були визначені президентом України, щодо Станиці Луганської зі сторони ЗСУ виконано», — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну та попросив його вплинути на бойовиків.

Крім того, президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Президент в середу, 7 серпня, провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя.

Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.



