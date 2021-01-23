Трагедія у Харкові: суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу орендарю

Прокуратура наполягає на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

Обиратимуть запобіжні заходи для чотирьох підозрюваних

Київський районний суд міста Харкова розпочав засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу для орендаря пансіонату у Харкові В’ячеслава Кравченка, якого підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель 15 людей в пансіонаті для літніх людей. Про це повідомляє Суспільне Харків.

Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу орендарю будинку у Харкові, В’ячеславу Кравченку, якого підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель 15 людей в приватному будинку для літніх людей у Харкові.

Всього обиратимуть запобіжні заходи для чотирьох підозрюваних.

Прокуратура наполягає на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев’ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Читайте також: