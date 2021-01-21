«Пансіоната» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує

Приватний будинок, де жили літні люди, оформлений на Славіка Акопяна, за ним у Харкові закріплені ще «чотири схожих об'єкти»

Спливли нові скандальні подробиці про будинок, що згорів

Після пожежі в будинку для літніх людей у Харкові стало відомо, що він взагалі не існує за документами. Зокрема, його немає на міських планах Харкова.

Про це на екстреному засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, особливий цинізм ситуації полягає в тому, що хоспіс «Золотий час» рекламувався на телебаченні та в інтернеті. У зв'язку з цим він запропонував перевірити всі будинки для літніх людей, які запускають рекламу.

«Треба перевірити їх на предмет наявності дозволів... Чи існують вони взагалі?...Попередньо, ми бачимо, що цей будинок взагалі не існує на планах міста. Тому я пропоную такий комплексний підхід і комплексну перевірку», - заявив Аваков.

Як говориться в описі установи на ресурсі Spravkus.com, це пансіонат європейського зразка, де його постояльцям, в тому числі і людям з інвалідністю, пропонують кваліфіковану медичну допомогу і турботу.

У Харківській міській раді встановили, на кого зареєстрована ділянка і будинок, де 21 січня загинули 15 людей. Житлова площа офіційно незареєстрованого пансіонату «Золотий час», у якому жили понад 30 людей, дорівнювала площі трикімнатної квартири. Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов.

За його словами, приватний будинок, де жили літні люди, оформлений на Славіка Акопяна. За ним у Харкові закріплені ще «чотири схожих об'єкти».

«Є акт на правовласності цього об'єкта, це житловий будинок площею 351,5 кв. м. та житловою площею 115,2 кв.м. Подумайте про ці цифри... як на такій площі жило стільки людей... Там все незаконно. Всі перебудови зареєстровані за рішенням районного суду 08.07.2010 року», - сказав Терехов.

Цільове призначення об'єкту - обслуговування житлового будинку та господарської будівлі.

«Мені сказали, що поруч також розташований так званий диспансер для наркозалежних людей. Правда це чи ні, теж прошу з’ясувати, адже робота таких закладів повністю незаконна», - сказав Терехов підлеглим.

У будинку були дерев'яні перекриття. «Нічого не просякнуто, чому люди й задихнулись», - повідомив Терехов.

Він доручив представникам районних адміністрацій провести «тотальні перевірки» усіх об'єктів у районах «на предмет виявлення схожих об’єктів».

«Вони незаконні, люди там перебувають незаконно, тому з метою запобігання таким випадкам разом з правоохоронцями, будь ласка, організовуйте комісії по всіх районах і виявляйте такі місця. Я вимагаю від силовиків реакції», - сказав секретар.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу.

Поліція Харківщини встановила власників будинку та проводить слідчі дії.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.



