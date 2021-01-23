На Львівщині від отруєння чадним газом загинули дорослий та дитина
Обставини події встановлюються
Будинок обладнаний газовою плитою та двома димохідними дров’яними пічками
У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини, одна з яких дитина 2016 року народження, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
«Отруєння чадним газом. 22 січня близько 11:30 год. у с. Станківці (Новороздільська ТГ, Стрийський район), в приватному житловому будинку по вул. Переїзна, внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газом, загинуло 2 особи (місцеві мешканці), з них 1 дитина 2016 року народження», – повідомили у Депертаменті.
Будинок обладнаний газовою плитою, двома димохідними дров’яними пічками. Аварійною бригадою АТ «Львівгаз» припинено подачу газу до квартири.
Обставини події встановлюються.
У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА нагадали про правила безпеки:
Симптоми отруєння:
Нагадаємо, 21 січня, у Львові у квартирі на вул. Городоцькій, 110 (Залізничний район), через ймовірне отруєння чадним газом, загинуло двоє осіб.