На Львівщині від отруєння чадним газом загинули дорослий та дитина

Будинок обладнаний газовою плитою та двома димохідними дров’яними пічками

У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини, одна з яких дитина 2016 року народження, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Отруєння чадним газом. 22 січня близько 11:30 год. у с. Станківці (Новороздільська ТГ, Стрийський район), в приватному житловому будинку по вул. Переїзна, внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газом, загинуло 2 особи (місцеві мешканці), з них 1 дитина 2016 року народження», – повідомили у Депертаменті.

Будинок обладнаний газовою плитою, двома димохідними дров’яними пічками. Аварійною бригадою АТ «Львівгаз» припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА нагадали про правила безпеки:

Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

Симптоми отруєння:

Нагадаємо, 21 січня, у Львові у квартирі на вул. Городоцькій, 110 (Залізничний район), через ймовірне отруєння чадним газом, загинуло двоє осіб.