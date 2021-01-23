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    Події в Україні

    На Львівщині від отруєння чадним газом загинули дорослий та дитина

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    <p>Обставини події встановлюються</p> - На Львівщині від отруєння чадним газом загинули дорослий та дитина

    Обставини події встановлюються

    Будинок обладнаний газовою плитою та двома димохідними дров’яними пічками

    У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини, одна з яких дитина 2016 року народження, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    «Отруєння чадним газом. 22 січня близько 11:30 год. у с. Станківці (Новороздільська ТГ, Стрийський район), в приватному житловому будинку по вул. Переїзна, внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газом, загинуло 2 особи (місцеві мешканці), з них 1 дитина 2016 року народження», – повідомили у Депертаменті.

    Будинок обладнаний газовою плитою, двома димохідними дров’яними пічками. Аварійною бригадою АТ «Львівгаз» припинено подачу газу до квартири.

    Обставини події встановлюються.

    У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА нагадали про правила безпеки:

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    Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

    Симптоми отруєння:

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    Нагадаємо, 21 січня, у Львові у квартирі на вул. Городоцькій, 110 (Залізничний район), через ймовірне отруєння чадним газом, загинуло двоє осіб.

    Теги: пожежа вибух газ Львівщина отруєння правила безпеки
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