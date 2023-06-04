Трагедія у передмісті Дніпра: кількість жертв зросла до 20, серед них п’ятеро дітей
Стан трьох хлопців медики оцінюють як важкий
Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Підгородненській громаді поблизу Дніпра зросла до 20. Серед поранених п'ятеро – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Підгородненській громаді 17 із 20 поранених було госпіталізовано, у тому числі і п'ятьох дітей.
«Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно», – зазначив Лисак.
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами пошкодженого будинку. Глава області додав, то там, імовірно, є дитина.
Нагадаємо, вибух у Підгородненській громаді поблизу Дніпра прогримів увечері 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Раніше повідомлялося про 13 постраждалих, серед них є троє дітей – хлопці 6, 11 та 15 років.
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