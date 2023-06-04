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Трагедія у передмісті Дніпра: кількість жертв зросла до 20, серед них п’ятеро дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трагедія у передмісті Дніпра: кількість жертв зросла до 20, серед них п’ятеро дітей
У передмісті Дніпра триває рятувальна операція, під завалами, імовірно, є дитина
фото: ДСНС

Стан трьох хлопців медики оцінюють як важкий

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Підгородненській громаді поблизу Дніпра зросла до 20. Серед поранених п'ятеро – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Підгородненській громаді 17 із 20 поранених було госпіталізовано, у тому числі і п'ятьох дітей.

«Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно», – зазначив Лисак.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами пошкодженого будинку. Глава області додав, то там, імовірно, є дитина.

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У передмісті Дніпра триває рятувальна операція, під завалами, імовірно, є дитина
фото: ДСНС

Нагадаємо, вибух у Підгородненській громаді поблизу Дніпра прогримів увечері 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Раніше повідомлялося про 13 постраждалих, серед них є троє дітей – хлопці 6, 11 та 15 років.

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Теги: Дніпропетровщина рятувальники діти

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